Mercato - OM : Un buteur français a snobé le projet McCourt…

Publié le 11 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur de l’OM depuis le début de l’ère McCourt, Olivier Giroud n’avait aucune envie de revenir en Ligue 1, et il s’en explique.

Ces dernières années, et principalement depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, l’OM a eu du mal à stabiliser son secteur offensif et à trouver un buteur digne de ce nom. Entre l’échec Kostas Mitroglou et la brève expérience de Mario Balotelli qui n’a joué que six mois à l’OM, le club phocéen a eu quelques expériences peu concluantes. Dario Benedetto semble aujourd’hui apporter satisfaction, mais ces dernières années, l’OM avait tenté un autre coup en attaque…

L’OM a tenté Giroud, mais…