Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Silence total pour ce coup de cœur de Leonardo ?

Publié le 11 septembre 2020 à 7h45 par A.C.

Suivi par le Paris Saint-Germain, Marcelo Brozovic ne croulerait pas sous les offres.

Si l’identité du nouveau latéral droit est connue avec Alessandro Florenzi, le milieu reste l’un des chantiers principaux de Leonardo. Nous vous parlons des différentes pistes du directeur sportif du Paris Saint-Germain sur le10sport.com depuis plusieurs mois. Ainsi, le 27 aout dernier nous vous parlions de Marcelo Brozovic de l’Inter, qui pourrait bien être l’heureux élu, pour venir renforcer le milieu du PSG. Le Croate serait toutefois suivi également par Tottenham et le Bayern Munich, qui pourrait perdre Thiago Alcantara.

Aucune offre pour Brozovic