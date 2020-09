Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo règle un autre chantier !

Publié le 11 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Après avoir réglé le chantier au poste de gardien de but, Leonardo a enfin trouvé son latéral droit et avance sérieusement pour son recrutement.

« Il y a des moments où on oublie ce qu'il s'est passé avec la pandémie. Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent. C'est sûr que le PSG traverse cette situation. On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile. » Leonardo l'a récemment assuré, le PSG va devoir vendre avant de se renforcer de façon importante. Et pourtant, le club de la capitale ne manque pas de besoins sur ce mercato afin de densifier son effectif. Malgré le contexte, Leonardo arrive tout de même à avancer.

Leonardo tient son latéral droit

En effet, le directeur sportif du PSG a réglé le chantier au poste de gardien de but en levant l'option d'achat de Sergio Rico, qui sera toujours la doublure de Keylor Navas cette saison, et trouvant une porte de sortie à Alphonse Areola, prêté à Fulham. Et Leonardo n'en reste pas là puisqu'il a également trouvé son latéral droit tant attendu. Le club de la capitale va effectivement accueillir Alessandro Florenzi sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Leonardo a donc décidé de passer aux choses sérieuses.