Mercato - PSG : David Alaba aurait choisi sa prochaine destination !

Publié le 11 septembre 2020 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba pourrait quitter le Bayern dès cet été. Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG, de Manchester City et du Barça, l'international autrichien privilégierait un départ vers le club catalan.

Pour combler le départ de Thiago Silva, parti vers Chelsea, Leonardo examinerait l'idée de recruter David Alaba. En fin de contrat en juin 2021, l'international autrichien pourrait quitter le Bayern dans les prochaines semaines pour ne pas partir gratuitement dans un an. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG et à Leonardo. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, les Parisiens seraient en concurrence avec le Barça et Manchester City. D'ailleurs, le club catalan serait même en ballotage favorable en ce qui concerne David Alaba.

David Alaba privilégierait un départ au Barça