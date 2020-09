Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La piste Lionel Messi n’est pas morte…

Publié le 11 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Même s’il n’a pas réussi à quitter le FC Barcelone cet été comme il le souhaitait, Lionel Messi sera libre dans un an. Et le PSG sera certainement toujours là…

Ces dernières semaines, le mercato estival a été notamment agité par le feuilleton Lionel Messi, puisque l’attaquant argentin avait annoncé à ses dirigeants qu’il souhaitait changer. Rapidement, Manchester City et le PSG seraient entrés en contact avec l’entourage de Messi afin de prendre la température, mais le Barça réclamait le montant de sa clause libératoire pour le lâcher : 700M€. Du coup, Messi a annoncé qu’il ne partirait pas cet été, mais le PSG a de bons motifs d’espoir pour l’avenir.

Messi sera libre dans un an

En effet, le contrat de Lionel Messi court jusqu’en juin 2021, et vu ses relations actuelles qui sont plus que tendues avec le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, il paraît impossible d’imaginer l’attaquant argentin prolonger dans les mois à venir. En clair, il sera donc libre l’été prochain. Et dans la perspective d’un possible départ de Kylian Mbappé qui pourrait rallier le Real Madrid dans un an, le PSG pourrait alors se tourner vers cette incroyable opportunité avec Messi pour renforcer son attaque.