Mercato - PSG : Vers un duel entre Leonardo et Guardiola pour Lionel Messi ?

Publié le 11 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Pour Lionel Messi, l’heure du départ pourrait finalement sonner à l’été 2021. Et pour la star du FC Barcelone, cela pourrait bien se résumer à un duel entre Manchester City et le PSG.

Le dossier Lionel Messi est donc refermé pour cet été. En effet, malgré ses envies de départ clairement exprimées à sa direction, l’Argentin s’est finalement résolu à rester au FC Barcelone. En Catalogne, on peut donc souffler un coup. Toutefois, le feuilleton Messi n’est pas pour autant fini. En effet, La Pulga n’a plus qu’un an de contrat avec les Blaugrana et alors qu’elle n’a pas prolongé, elle pourrait donc partir libre l’été prochain. Les rumeurs vont donc continuer à fleurir concernant l’avenir du sextuple Ballon d’Or, que ce soit à Barcelone ou ailleurs. Et visiblement, Manchester City et le PSG ne devraient pas être loin pour Lionel Messi.

Le Qatar ou Abu Dhabi ?