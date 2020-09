Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette vente se précise pour Leonardo !

Publié le 11 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de vendre plusieurs joueurs dans les semaines à venir, Leonardo pourrait commencer par Julian Draxler puisque le milieu offensif du PSG semble bel et bien intéresser le Bayer Leverkusen.

« Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent. C'est sûr que le PSG traverse cette situation », indiquait dernièrement Leonardo au micro du Canal Football Club, assurant donc que le PSG était dans l’obligation de boucler plusieurs ventes d’ici la fin du mercato estival. Julian Draxler fait partie des joueurs concernés, et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le Bayer Leverkusen songe sérieusement à recruter le milieu offensif allemand du PSG. Et le club a d’ailleurs pris la parole à ce sujet…

« Les spéculations vont continuer sur Draxler »