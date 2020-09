Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric se prononce sur le cas Gareth Bale !

Publié le 11 septembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid semble prêt à tout pour se débarrasser de Gareth Bale, Luka Modric est revenu sur la situation de son coéquipier.

Sept ans après son arrivée en provenance de Tottenham, Gareth Bale semble avoir atteint un point de non-retour avec le Real Madrid. Le Gallois n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane, et les dirigeants madrilènes cherchent à le vendre depuis plusieurs saisons. Une situation difficile pour le club, pour qui le salaire annuel de 20 millions du joueur de 31 ans représente un poids énorme, mais également pour le principal intéressé, qui n’a disputé que 20 rencontres la saison passée avec les Merengue . Coéquipier de Gareth Bale à Tottenham puis au Real Madrid, Luka Modric est revenu sur la période que vit actuellement le Gallois.

« Encore beaucoup à offrir dans le football »