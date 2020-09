Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Islam Slimani rêve de rejoindre le PSG !

Publié le 10 septembre 2020 à 22h15 par A.D.

Prêté à l'AS Monaco la saison dernière, Islam Slimani a fait son retour à Leicester, mais aimerait retrouver Ligue 1. Alors que son agent l'aurait proposé à plusieurs clubs français, l'international algérien privilégierait un départ vers le PSG.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting ont fait leurs valises, mais n'ont pas encore trouvé de nouveau club. Alors que Thomas Tuchel a perdu deux attaquants, Leonardo travailleraient pour lui en offrir au moins un. Et contre toute attente, Eric Maxim Choupo-Moting devrait faire son retour au PSG. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé la tendance « On parle avec Choupo, peut-être qu’il va rester une saison de plus parce qu’il a fait du bon travail » , a-t-il reconnu ce mercredi. Et ce retour d'Eric Maxim Choupo-Moting pourrait perturber les plans d'un certain Islam Slimani.

Islam Slimani privé du PSG par Choupo-Moting ?