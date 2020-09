Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un étonnant coup de Leonardo facilité par le coronavirus ?

Publié le 10 septembre 2020 à 20h30 par T.M.

Ce mercredi, une étonnante piste de Leonardo a été révélée. Le directeur sportif du PSG ciblerait Stephan El Shaarawy, qui évolue aujourd’hui en Chine, à Shanghai Shenhua. Alors que l’international italien pourrait venir renforcer le secteur offensif de Thomas Tuchel, ce dossier pourrait bien être facilité par le contexte sanitaire actuel.

L’été dernier, Stephan El Shaarawy a cédé aux sirènes chinoises, acceptant de s’engager avec le Shanghai Shenhua. Après l’Italie (AC Milan, AS Rome) et la France (AS Monaco), l’international italien a donc rejoint une destination plus exotique. Toutefois, cette aventure pourrait se terminer cet été. En effet, selon les dernières informations de Téléfoot , le joueur de 27 ans souhaiterait quitter la Chine pour retrouver l’Europe. Une opportunité qui n’aurait pas échappé à certains clubs, en particulier le PSG. Leonardo étant à la recherche d’un possible renfort offensif pour Thomas Tuchel, la solution pourrait se nommer El Shaarawy. D’ailleurs, selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, le directeur sportif du PSG aurait entamé les premiers contacts avec l’entourage et les agents du Pharaon. Et malgré la concurrence dans ce dossier, les Champions de France auraient des raisons d’y croire, la porte étant grande ouverte.

Un accord trouvé pour un prêt !

Le PSG serait donc intéressé par une arrivée de Stephan El Shaarawy et compte tenu du contexte actuel avec le coronavirus, Leonardo aurait toutes les raisons d’y croire. En effet, comme le développe le journaliste italien, le joueur de 27 ans aurait trouvé un accord avec son club, le Shanghai Shenhua, pour être prêté durant ce mercato estival afin d’éviter les quarantaines quand El Shaarawy est appelé en sélection. Le plan serait ainsi que l’international italien soit prêté, au moins jusqu’en janvier. Une cession qui pourrait toutefois ensuite être étendue jusqu’à la fin de la saison ou même devenir un transfert définitif. Le départ serait donc quasiment acté pour Stephan El Shaarawy. Reste maintenant à trouver un club pour l’accueillir et problème pour le PSG, d’autres clubs seraient aussi sur le coup.

El Shaarawy a l’embarras du choix