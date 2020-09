Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler va plomber le recrutement de Leonardo !

Publié le 10 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que le PSG est contraint de vendre cet été avant de se renforcer, Julian Draxler pourrait mettre des bâtons dans les roues de Leonardo.

« Il y a des moments où on oublie ce qu'il s'est passé avec la pandémie. Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent. C'est sûr que le PSG traverse cette situation. On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile (...) Après, on doit aussi penser à être créatif sur ce qu'on peut faire ». Leonardo ne l'a pas caché, le PSG doit vendre avant de recruter d'ici le 5 octobre. Dans cette optique, Julian Draxler, dont le contrat prend fin en juin 2021, est le principal candidat au départ.

Draxler bien décidé à rester ?