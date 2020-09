Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare une attaque de feu !

Publié le 11 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Toujours en quête de renforts offensifs, le Real Madrid se serait renseigné sur Riyad Mahrez. L'arrivée de l'Algérien pourrait permettre à Zinedine Zidane d'aligner une attaque de folie.

Depuis l'ouverture du mercato, le Real Madrid est très discret. Il faut dire que comme la majeure partie des clubs européens, les Madrilènes ont souffert de la crise sanitaire et ont dû repousser leurs plans pour Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Eduardo Camavinga. Le club merengue est même contraint de vendre avant de passer à l'action et s'est déjà séparé de Achraf Hakimi et James Rodriguez. Mais cela n'empêche pas le Real Madrid de continuer à prospecter sur le marché.

Zidane préparerait une attaque Hazard-Benzema-Mahrez