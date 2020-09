Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Cristiano Ronaldo… Cette énorme sortie sur Depay

Publié le 11 septembre 2020 à 5h15 par T.M.

Ayant déjà eu Memphis Depay sous ses ordres, Louis Van Gaal a tenu à livre son regard concernant le possible futur joueur du FC Barcelone.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman prépare sa révolution. Dans le secteur offensif, le Néerlandais pourra compter sur Lionel Mesi, mais aussi Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé ou Ansu Fati. Toutefois, en montrant la porte de sortie à Luis Suarez, le club catalan devra se trouver un nouvel attaquant. Et pour cela, Koeman regarderait du côté de l’OL avec Memphis Depay, qui n’a plus qu’une année de contrat. Les deux hommes ayant déjà collaboré en sélection nationale, ils pourraient donc se retrouver en Catalogne. Mais Louis Van Gaal a tenu à être clair en ce qui concerne Depay.

« Ce n’est pas Messi ou Cristiano Ronaldo »