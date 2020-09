Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas jette un énorme froid sur l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 11 septembre 2020 à 15h30 par A.M.

Bien que l'Olympique de Marseille soit en quête d'un nouvel attaquant, André Villas-Boas se dit satisfait avec son groupe actuel et n'écarte pas la possibilité d'attendre le mercato d'hiver afin de se renforcer à ce poste.

En difficulté financière, l'Olympique de Marseille a tout de même réussi à se renforcer de façon intéressante sans débourser la moindre indemnité de transfert. En effet, Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. Désormais, André Villas-Boas souhaite recruter un nouvel attaquant afin de concurrencer Dario Benedetto. Il faut dire que le technicien portugais ne compte plus sur Kostas Mitroglou et considère que Valère Germain ne peut pas évoluer dans un système de jeu avec un seul attaquant. Par conséquent, la seule option disponible est le jeune Marley Aké. Dans ce dossier, l'OM posséderait un budget compris entre 7 et 10M€, mais pourrait également se tourner vers l'arrivée d'un joueur sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais alors que plusieurs pistes ont circulé, ce dossier semble au point mort.

Villas-Boas prêt à attendre janvier pour son attaquant ?

En marge du choc contre le PSG qui aura lieu dimanche, André Villas-Boas a fait le point sur la recherche d'un attaquant. Et le discours de l'entraîneur de l'OM a quelque peu évolué puisqu'il se montre moins affirmatif concernant la nécessité d'attirer un avant-centre. « On a besoin, mais on n'est pas pressé. On ne peut pas être pressé parce qu'il faut que ce soit une décision calme et réfléchie. C'est vrai qu'on cherche, mais on a aussi Marley Aké qui travaille très bien à ce poste. On a le même nombre d'attaquants que l'année dernière, avec Florian Thauvin en plus. Donc on cherche doucement. On a le profil, mais on doit trouver la bonne négociation. La semaine dernière, on était très proche de trouver un accord avec un attaquant, ce n'était pas possible. Je ne peux pas dire le nom, mais on continue à chercher. On a des idées et je pense que l'on pourra recruter un attaquant dans cette fenêtre de transfert. Et si ce n'est pas le cas, on attendra janvier », assure-t-il au micro de Téléfoot La Chaîne .

Le dossier Niang se complique