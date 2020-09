Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, Ajroudi... La vente de l'OM est encore une fois relancée !

Publié le 11 septembre 2020 à 14h30 par A.M.

Après plusieurs semaines de silence, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal se font toujours plus que jamais discrets concernant leur volonté de racheter de l'OM. Suffisant pour définitivement mettre fin à leur projet ? Loin de là !

Inconnu du grand public, Mohamed Ayachi Ajroudi est rapidement devenu l'un des hommes les plus célèbres à Marseille. Et pour cause, l'homme d'affaires franco-tunisien était à la tête d'un projet pour racheter l'Olympique de Marseille. Durant le mois de juin, il a été omniprésent dans les médias, multipliant les interviews afin de vanter les mérites de son projet au sein duquel Mourad Boudjellal est également très investi. Mais après avoir décidé de mener une communication très agressive, les deux collaborateurs se sont fait très discrets au cœur de l'été. La dernière fois que ce projet a fait parler, c'était il y a un mois avec le communiqué de la banque Wingate, mandatée pour le rachat de l'OM qui affirmait que les discussions se poursuivaient. Dans la foulée, Mourad Boudjellal se désolidarisait de ce projet en pointant du doigt deux associés de Mohamed Ayachi Ajroudi, agacé par leurs méthodes de travail. A la fin du mois d'août, l'ancien président du RCT assurait toutefois être de retour.

Revoilà Boudjellal et Ajroudi