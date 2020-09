Foot - Mercato

Mercato : Le clan Giroud se prononce sur la Juventus !

Publié le 11 septembre 2020 à 12h20 par La rédaction mis à jour le 11 septembre 2020 à 12h24

Le dossier Luis Suarez à la Juventus tardant à se concrétiser, le club italien aurait décidé de jeter son dévolu sur Olivier Giroud. Mais l'entourage du buteur français de Chelsea nie en bloc.