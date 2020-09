Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace se précise pour Upamecano !

Publié le 11 septembre 2020 à 11h45 par H.G.

Alors qu’il est suivi par le PSG, Dayot Upamecano serait également dans le viseur du Real Madrid en vue du mercato estival 2021.

Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le PSG à la fin du mois d’août direction Chelsea au terme de son bail avec le club de la capitale. Un choix assumé par Leonardo, qui voulait renouveler l’effectif parisien, mais qui ne lui laisse d’autres choix que celui de devoir lui trouver un successeur. Et dans cette optique, le PSG a coché le nom de Dayot Upamecano. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 21 juillet dernier, des discussions avec l’entourage de l’international français ont déjà eu lieu. En outre, le défenseur du RB Leipzig n’a dernièrement pas caché que le PSG lui plaisait, faisant ainsi un bel appel du pied à Leonardo, alors qu’il dispose d’une clause libératoire de 50 M€ dans son contrat avec l’écurie allemande.

Le Real Madrid songerait à Dayot Upamecano en tant que numéro 3 pour sa défense centrale !