Mercato - PSG : Thomas Tuchel interpelle Leonardo pour le recrutement !

Publié le 11 septembre 2020 à 11h30 par A.M.

Après la défaite contre le RC Lens jeudi en match en retard de la deuxième journée de Ligue 1, Thomas Tuchel a fait le point sur la fin du mercato qui fermera ses portes le 5 octobre. Et l'entraîneur du PSG attend des renforts.

Depuis l'ouverture du mercato, le Paris Saint-Germain a opté pour des choix économiques. Ainsi, après avoir obtenu le transfert définitif de Mauro Icardi, pour environ 50M€, hors bonus, Leonardo a décidé de prolonger Layvin Kurzawa puis de lever l'option d'achat de Sergio Rico. D'autre part, les discussions se poursuivent pour une éventuelle prolongation d'Eric Maxim Choupo-Moting. Et pour cause, comme Leonardo l'a récemment expliqué, le PSG va devoir vendre avant d'acheter. « Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent. C'est sûr que le PSG traverse cette situation. On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile. Chaque club a fait un investissement, et on a fait Icardi. Après, on doit aussi penser à être créatif sur ce qu'on peut faire », confiait le dirigeant brésilien sur le plateau du Canal Football Club .

Tuchel veut des renforts

Par conséquent, Thomas Tuchel va devoir prendre son mal en patience. Et pourtant, le technicien allemand souhaite ardemment renforcer son effectif comme il l'a confié après la défaite contre le RC Lens jeudi soir (0-1). « Des renforts ne sont pas urgents mais nécessaires, on a perdu beaucoup de joueurs, on a prouvé avec un groupe large qu’on était capable de faire de grandes choses », assurait-il au micro de Canal+ . Et pour cause, Thomas Tuchel a perdu plusieurs joueurs importants qui n'ont toujours pas été remplacé à l'image d'Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva, voire Tanguy Kouassi qui offrait une solution intéressante dans la rotation de l'effectif. Et alors que la saison de Ligue 1 est déjà lancée, le PSG ne dispose plus d'un effectif aussi dense.

