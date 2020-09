Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un coup totalement improbable avec un attaquant !

Publié le 11 septembre 2020 à 9h15 par A.M.

Toujours en quête d'un attaquant afin d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi, Leonardo prospecte sur le marché afin de dénicher la perle rare. Et visiblement, le directeur sportif du PSG aurait tenté un coup en Turquie.

Les chantiers sont multiples pour Leonardo cet été. Proche de boucler l'arrivée d'Alessandro Florenzi sous la forme d'un prêt avec option d'achat, le PSG tient ainsi son latéral droit. Toutefois, le club de la capitale cherche également un avant-centre afin d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi et ainsi compenser le départ d'Edinson Cavani. Le jeune Arnaud Kalimuendo, bien que très prometteur, sera peut-être un peu trop tendre cette saison pour assumer ce statut. Dans cette optique, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait finalement être rappelé. L'international camerounais, dont le bail arrivait à échéance, est en négociation pour prolonger son contrat d'une saison supplémentaire.

Leonardo est arrivé trop tard pour Vedat Muriqi