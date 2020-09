Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel annonce sa première recrue !

Publié le 11 septembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 11 septembre 2020 à 8h58

Après la défaite du PSG au Stade Bollaert (0-1), Thomas Tuchel s'est prononcé sur la fin du mercato et confirme notamment son optimisme pour l'arrivée d'Alessandro Florenzi qui devrait être prêté avec option d'achat par l'AS Roma.

A un peu plus de trois semaines de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain accélère. Et pour cause, Leonardo souhaite boucler différents renforts, mais également effectuer un large dégraissage qui passe notamment par le départ de Julian Draxler. En attendant de se séparer de plusieurs joueurs, le PSG semble proche d'attirer deux renforts. Avant le match contre Lens, Leonardo confirmait d'ailleurs deux arrivées imminentes comme l'explique Olivier Tallaron : « Leonardo nous a dit que c’était plutôt bien engagé pour Florenzi. Il reste quelques détails, mais ça devrait se faire d’ici dimanche pour la signature de l’Italien. Leonardo nous a aussi dit qu’il était optimiste pour Choupo-Moting, qui devrait prolonger avec le PSG dans les heures qui viennent ».

Tuchel confirme pour Florenzi