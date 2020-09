Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Florenzi, Leonardo s'est déjà fixé un grand objectif !

Publié le 10 septembre 2020 à 18h15 par A.D.

Pour combler le départ de Thomas Meunier, le PSG serait sur le point de recruter Alessandro Florenzi. Alors qu'il aurait des doutes sur le physique du Romain, Leonardo aurait l'intention de recruter un deuxième latéral droit lors de cette fenêtre de transfert.

En fin de contrat en juin 2020, Thomas Meunier a quitté le PSG et s'est engagé en faveur du Borussia Dortmund. Pour remplacer l'international belge, Leonardo aurait identifié plusieurs profils, mais il semblerait que l'heureux élu soit Alessandro Florenzi. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, divulguées ce jeudi, le directeur sportif du PSG devrait offrir le latéral droit de l'AS Rome à Thomas Tuchel dans les prochaines heures. Le défenseur de 29 ans devrait ainsi rejoindre le PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Toutefois, Leonardo ne compterait pas en rester là et aurait bien l'intention de recruter un autre joueur à ce poste.

Un deuxième latéral droit recruté après Florenzi ?