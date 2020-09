Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo franchit un premier cap pour son mercato estival !

Publié le 10 septembre 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 10 septembre 2020 à 14h36

Alors que le PSG a ciblé plusieurs besoins pour son recrutement estival, surtout après le départ de certains joueurs arrivés en fin de contrat, Leonardo semble avoir déjà réglé un dossier assez complexe de l’été avec l’arrivée imminente d’Alessandro Florenzi.

« L'idée, c'est qu'il y ait des recrues. Il y a des postes qu'on vise en priorité, on a un mois, mais on doit aussi regarder les sorties, c'est obligé. (…) Ce n’est pas simple de dire on veut ce joueur et de le prendre. Il faut s’adapter. (…) Quand sera le premier gros joueur ? On doit penser aux ventes, être un peu créatif. Mais on a déjà une équipe de très haut niveau », a confié Leonardo dimanche dernier, au micro du Canal Football Club, indiquant donc clairement que le PSG ne ferait pas de folies en cette fin de mercato estival. Le directeur sportif francilien, qui cherche à vendre plusieurs de ses éléments (Julian Draxler, Idrissa Gueye), entend donc recruter malin. Et il semble que les actes de Leonardo soient en adéquation totale avec son discours…

Florenzi, un vrai pari

En effet, comme l’a révélé Sky iItalia ce jeudi, Alessandro Florenzi (29 ans) va prochainement débarquer en Ligue 1 et s’engager avec le PSG. Le latéral droit italien de l’AS Rome, dont le contrat court jusqu’en 2023 avec le club de la Louve et qui également capable d’évoluer au milieu de terrain, devrait s’engager dans le cadre d’un prêt avec option d’achat au PSG. Thomas Meunier ayant quitté librement le Parc des Princes en juin dernier, au terme de son contrat, Leonardo semble donc avoir réglé l’une de ses grandes priorités de l’été en bouclant le recrutement de Florenzi et alors que le marché des latéraux droit est assez fermé. Mais le directeur sportif du PSG ne devrait pas s’arrêter la…

Le PSG attend d’autres profils