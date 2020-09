Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 11 septembre 2020 à 8h45 par H.G. mis à jour le 11 septembre 2020 à 8h46

Annoncé de longue date comme étant dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait bel et bien faire l’objet d’une offensive des Merengue l’été prochain à un an du terme de son contrat.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Kylian Mbappé n’a de cesse d’être envoyé du côté du Real Madrid. Aux yeux de bon nombre d’observateurs du club madrilène, l’international français est destiné à rejoindre un jour les rangs des Merengue pour être la tête de gondole de leur projet à long terme. Cependant, le PSG n’a pas l’intention de se laisser faire si facilement et souhaite absolument le prolonger, comme l’a une nouvelle fois laissé entendre Leonardo sur le plateau du Canal Football Club dimanche dernier. Cependant, Kylian Mbappé donnerait du fil à retordre aux dirigeants parisiens puisqu’il n’aurait de cesse de repousser les avances en ce sens, de quoi donner beaucoup d’espoir au Real Madrid dans la perspective de le recruter en 2021.

Kylian Mbappé continuerait de repousser les offres de prolongation !