Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre avec cette piste XXL de Koeman !

Publié le 11 septembre 2020 à 8h30 par G.d.S.S. mis à jour le 11 septembre 2020 à 8h33

Annoncé comme l’une des grandes priorités de Ronald Koeman pour le FC Barcelone, au même titre que Memphis Depay, Georginio Wijnaldum devrait finalement rester à Liverpool cet été.

Depuis sa nomination sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman n’a pas chômé et avance plus que jamais ses pions sur le marché des transferts ! Le feuilleton Lionel Messi étant désormais terminé, le technicien néerlandais peut mettre son plan de bataille en marche, et semble bien déterminé à recruter deux de ses anciens protégés de la sélection nationale : Memphis Depay (OL) ainsi que Georginio Wijnaldum (Liverpool) pour pallier aux probables départs à venir de Luis Suarez et Arturo Vidal. Mais le milieu de terrain de Liverpool aurait finalement d’autres plans…

Wijnaldum a discuté avec Klopp d’un avenir à Liverpool