Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie de l’Inter sur le feuilleton Messi

Publié le 11 septembre 2020 à 7h00 par A.C.

Javier Zanetti est revenu sur les différentes informations autour de Lionel Messi, annoncé proche d’une possible arrivée à l’Inter cet été.

Ce n’est désormais plus un secret. Lionel Messi voulait quitter le FC Barcelone cet été et, si Manchester City semblait tenir la corde, d’autres clubs se sont mis à rêves. C’est le cas du Paris Saint-Germain, mais également de l’Inter. Il faut dire que Messi a toujours été une sorte d’obsession pour le club milanais, et c'était déjà le cas sous la direction de Massimo Moratti. Les nouveaux investisseurs chinois ont les moyens de frapper un tel coup et, sur la chaine de Sunig en Chine, Messi a même été présenté sur la forme d’une ombre projetée sur le Duomo de Milan...

« Messi n’a jamais été une possibilité pour l'Inter »