Mercato - PSG : Vers un retour de Choupo-Moting ? La réponse de Tuchel !

Publié le 11 septembre 2020 à 11h15 par A.M.

Toujours bien décidé à recruter un attaquant afin d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi, le PSG discute avec Eric Maxim Choupo-Moting. Thomas Tuchel a confirmé la tendance.

Parmi les postes à renforcer cet été, le Paris Saint-Germain souhaite notamment attirer un nouvel avant-centre. Et pour cause, le départ d'Edinson Cavani a laissé un vide important dans ce secteur de jeu qui n'a pour le moment toujours pas été renforcé. Mauro Icardi est pour le moment le titulaire du poste, et le jeune Arnaud Kalimuendo est le seul à lui servir de doublure. Toutefois, Leonardo a décidé de tenter de retenir Eric Maxim Choupo-Moting dont le contrat arrivait à échéance. Une prolongation de contrat est donc dans les tuyaux pour l'international camerounais.

«On a parlé avec Choupo, on va attendre»