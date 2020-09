Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Arteta évoque l'avenir d'Aubameyang !

Publié le 11 septembre 2020 à 15h20 par La rédaction

Les fans d’Arsenal s’impatientent de savoir si Pierre-Emerick Aubameyang prolongera son contrat avec les Gunners. En conférence de presse, Mikel Arteta s’est voulu rassurant dans ce dossier.