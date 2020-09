Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid dans le dossier Memphis Depay !

Publié le 11 septembre 2020 à 14h00 par H.G.

Alors qu’il était annoncé ces derniers jours que Memphis Depay se rapprochait du FC Barcelone, le club catalan n’aurait en réalité entrepris aucun mouvement par enrôler l’attaquant néerlandais.

Avec le possible départ de Luis Suarez, sur lequel Ronald Koeman ne compterait pas cette saison, le FC Barcelone se serait lancé en quête d’un successeur à celui qu’on surnomme El Pistolero . Et à défaut d’avoir suffisamment de liquidités pour arracher Lautaro Martinez à l’Inter, il était annoncé que le Barça aurait jeté son dévolu sur Memphis Depay, qui n’a pas caché qu’il serait ouvert à un départ de l’OL un an avant la fin de son contrat. Toutefois, à en croire les dernières informations venues d’Espagne, il semblerait qu’on soit encore très loin d’une arrivée de l’ancien joueur de Manchester United dans les rangs du FC Barcelone.

Aucune discussion ni offre pour Memphis Depay ?