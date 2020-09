Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour cette piste au milieu !

Publié le 11 septembre 2020 à 22h15 par H.G.

Alors que le PSG est en quête de renforts au milieu de terrain, le club de la capitale serait bel et bien intéressé par le profil de Geoffrey Kondogbia.

Leonardo souhaite profiter du dernier mois de mercato qu’il lui reste pour renforcer l’entrejeu du PSG, qui a affiché certaines lacunes cette saison. Dans cette optique, le directeur sportif du club de la capitale a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité comme le10sport.com vous l’a révélé, mais le milieu de la Lazio n’est pas la seule piste explorée par les pensionnaires du Parc des Princes. Dernièrement, plusieurs médias ont fait état d’un intérêt du PSG pour Geoffrey Kondogbia, dont le Valence FC ne serait pas contre se séparer. Et visiblement, la piste menant à l’ancien joueur de l’AS Monaco semble être en train de se confirmer…

Le PSG aurait bien contacté Geoffrey Kondogbia !