Mercato - Real Madrid : Une tendance claire se dessine pour l’avenir de Marcelo !

Publié le 11 septembre 2020 à 22h00 par H.G.

À deux ans de la fin de son contrat au Real Madrid, Marcelo aurait dernièrement été approché par l’Inter et la Juventus. Cependant, malgré un intérêt réciproque, l’international brésilien devrait finalement rester au sein du club de la capitale espagnole la saison prochaine.

Désormais âgé de 32 ans, Marcelo n’incarne plus l’avenir au Real Madrid. Sur le déclin depuis maintenant deux ans, l’emblématique latéral gauche du club madrilène a même vu Ferland Mendy lui passer devant dans la hiérarchie en fin de saison dernière, et notamment face à Manchester City en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. De quoi conduire Marcelo à se poser des questions quant à son avenir au sein de la Casa Blanca , à deux ans du terme de son contrat, d’autant plus qu’il conserve une belle cote sur le marché des transferts malgré ses performances en berne et son âge avancé. Et c’est précisément ce qui aurait conduit l’Inter et la Juventus à se pencher sur son profil dernièrement à en croire les derniers échos parus dans la presse espagnole.

L’Inter et la Juventus se seraient renseignés pour Marcelo, mais…