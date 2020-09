Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani-Atletico, accord ou pas ?

Publié le 12 septembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors que le contact a été réactivé entre Cavani et l’Atletico Madrid, l’accord contractuel trouvé l’hiver dernier sera-t-il de mise ? Analyse.

Ces dernières heures, plusieurs médias ont fait état d’une relance récente du contact entre l’Atletico Madrid et le clan Cavani. Le journaliste de Sky Italia , Gianluca Di Marzio a même révélé que le frère et agent de l’attaquant uruguayen était en Espagne mercredi pour discuter avec le club espagnol.

L’Atletico Madrid a bien vu que Cavani n’avait pas de solution à ce niveau de salaire…

Compte tenu du fait que les deux parties avaient trouvé un accord contractuel l’hiver dernier, avant que l’affaire ne se complique et que la relation entre les deux parties ne se détériore, la discussion peut-elle aller très vite, les bases de l’accord étant déjà jetées ? Ce n’est pas certain. Non seulement le lien entre l’Atletico Madrid et le clan Cavani a tout de même été entaché par les épisodes de l’hiver, mais le club espagnol a également pu constater entre temps qu’aucun club n’était disposé à mettre un salaire entre 10 et 12 millions net par an au buteur uruguayen. Si on ajoute à cela le contexte financier nouveau lié à la crise sanitaire, il n’est pas du tout certain que cet accord soit encore d’actualité…