Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après le PSG, Cavani pourrait bien avoir trouvé son nouveau club !

Publié le 12 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que le feuilleton Edinson Cavani s’éternise, l’ancien buteur du PSG pourrait finalement rebondir à l’Atletico de Madrid après de multiples rebondissements.

7 années et 200 buts pour le PSG. Après un tel bilan et sans terminer la saison avec le club de la capitale, Edinson Cavani est parti fin juin, soit à la fin de son contrat, sans même faire ses adieux au PSG. Depuis, l’Uruguayen est à la recherche d’un nouveau challenge, de préférence en Europe. Mais à l’instant T, aucune porte de sortie ne semble s’ouvrir à lui. À moins que Diego Simeone ne vole à sa rescousse.

Cavani et l’Atletico, ça chauffe