Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman, Mitroglou… Longoria ne fera les mêmes erreurs !

Publié le 12 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Du côté de l’OM, on traine toujours aujourd’hui certaines erreurs du recrutement passé avec notamment Kevin Strootman et Kostas Mitroglou. Des décisions aujourd’hui douteuses que Pablo Longoria ne répétera pas.

En 2016, Frank McCourt est arrivé à la tête de l’OM avec de grandes ambitions. L’Américain avait notamment annoncé vouloir investir plus de 200M€ pour renforcer l’effectif phocéen. Problème, aujourd’hui, cet argent a été mal investi puisque plusieurs joueurs ont fait des flops et se retrouvent à être des boulets dont l’OM souhaite désormais se débarrasser. C’est notamment le cas de Kevin Strootman et son salaire XXL ou encore de Kostas Mitroglou, qui n’a jamais répondu aux attentes placées en lui pour le rôle du « grantatakan ». Toutefois, sur la Canebière, on semble avoir appris de ses erreurs. Du moins, Pablo Longoria, désormais en charge du recrutement marseillais, ne devrait pas les répéter.

« Il ne mettra jamais en péril les fondations du club »