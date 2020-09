Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet valide pour le recrutement estival !

Publié le 11 septembre 2020 à 18h15 par H.G.

Alors que l’OM a enregistré l’arrivée de trois nouveaux joueurs au cours de cette fenêtre estivale des transferts, Dimitri Payet a confié qu’il était très satisfait du travail fait par sa direction en matière de recrutement.

Si l’OM n’avait pas beaucoup de liquidités à investir au cours de ce mercato, les Phocéens sont malgré tout parvenus à se renforcer dans plusieurs secteurs identifiés comme des priorités. Sans avoir perdu de joueurs majeurs, les Marseillais sont en effet parvenu à enregistrer les arrivées de Leonardo Balerdi en défense, de Pape Gueye au milieu et de Yūto Nagatomo pour le poste de latéral gauche, tout en sachant que l'option d'achat d'Álvaro Gonzalez a été levée. Et s’il manque toujours la venue d’un nouvel attaquant, Dimitri Payet a malgré tout confié être satisfait de l’ensemble du travail de la direction de l’OM en matière de recrutement cet été, affirmant que Marseille pouvait maintenant être un candidat au top 3 en Ligue 1.

« On s'est renforcé avec des joueurs de qualité »