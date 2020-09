Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a un autre cas à la Gareth Bale à gérer !

Publié le 11 septembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Alors que de nombreux indésirables ont quitté le Real Madrid, d’autres s’accrochent solidement à leur place. C’est le cas de Mariano Diaz, que Zidane souhaite absolument voir partir.

Toujours en plein écrémage de son effectif pléthorique, le Real Madrid ne cesse de chercher des portes de sortie à ses indésirables. Ces derniers jours les Merengue ont enregistrés les départs de Brahim Diaz et Dani Ceballos en prêt, mais également le transfert de James Rodriguez vers Everton. Pourtant, d’autres dossiers sont vecteurs de bien plus de problèmes pour Zinédine Zidane et sa direction, avec en tête de liste Gareth Bale, ou encore Mariano Diaz. Des joueurs que la Casablanca souhaiterait voir partir avant d’entamer les grands plans prévus pour 2021.

Mariano un peu trop bien à Madrid