Mercato - Barcelone : Le Barça veut éviter un nouveau coup à la Neymar !

Publié le 11 septembre 2020 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il susciterait des convoitises, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de laisser filer Ansu Fati et souhaiterait au contraire le blinder en gonflant le montant de sa clause libératoire.

À seulement 17 ans, Ansu Fati est parvenu à se faire une place dans l’effectif du FC Barcelone. La saison dernière, le jeune attaquant s’est imposé dans la rotation du Barça en étant auteur de très bonnes performances lorsqu’Ernesto Valverde ou Quique Setién faisaient appel à lui. Et pour cette saison, l’international espagnol pourrait avoir un rôle de premier plan puisque Ronald Koeman songerait à l’installer en numéro 9 en lieu et place de Luis Suarez. De quoi exposer davantage Ansu Fati aux yeux de grands clubs européens, et notamment ceux de Manchester United, qui seraient prêts à débourser une somme folle pour s’attacher ses services.

Le Barça veut passer la clause d’Ansu Fati à 400 M€ !