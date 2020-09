Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a pris une décision pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 11 septembre 2020 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé comme étant sur les tablettes du Real Madrid, Benoit Badiashile pourrait faire l’objet d’une offensive des Madrilènes l’été prochain. Cependant, le joueur de l’AS Monaco ne serait pas la priorité de la Casa Blanca à l’heure actuelle.

Si le secteur défensif du Real Madrid est déjà bien fourni avec Sergio Ramos, Raphael Varane et Éder Militão, le club de la capitale espagnole souhaiterait malgré tout le renforcer davantage encore en y enrôlant un quatrième élément. Dans cette perspective, les Merengue sont annoncés sur les traces de Dayot Upamecano, un dossier dans lequel ils seraient en concurrence avec le PSG notamment, mais aussi sur celles de Benoit Badiashile. Cependant, entre les deux défenseurs centraux français, il semblerait que le Real Madrid se soit d’ores et déjà fixé une priorité.

Benoit Badiashile serait le plan B à Dayot Upamecano !