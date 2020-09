Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale se précise avec Camavinga !

Publié le 11 septembre 2020 à 9h45 par H.G.

Grande révélation de la Ligue 1 la saison dernière avec le Stade Rennais et pisté par le PSG, Eduardo Camavinga est également suivi avec insistance par le Real Madrid de Zinedine Zidane, qui verrait en lui un joueur idéal à recruter en 2021 pour son effectif.

À l’image de Kylian Mbappé en 2017, Eduardo Camavinga est un talent français précoce. Le milieu de 17 ans s’est imposé comme la grande révélation de la saison 2019/2020 avec le Stade Rennais, et il a continué sur sa lancée en connaissant sa première sélection en Equipe de France cette semaine contre la Croatie. Un événement qui ne l’a pas fait trembler tant il a semblé à l’aise malgré son jeune âge et qui justifie pourquoi le PSG et le Real Madrid le suivent, les deux clubs étant les mieux placés pour le recruter comme le10sport.com vous l’avait annoncé. Cependant, les Madrilènes seraient véritablement déterminés à arracher la signature d'Eduardo Camavinga, de quoi compliquer les plans du club de la capitale française.

Zinedine Zidane suivrait Eduardo Camavinga depuis un moment !