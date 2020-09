Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Camavinga... Zidane prépare déjà l'été 2021 !

Publié le 11 septembre 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que la fenêtre estivale des transferts 2020 n’est pas encore terminée, le Real Madrid se tournerait d’ores et déjà sur celle qui aura lieu l’an prochain. Et si le club de la capitale s’est montré très calme cette année, il devrait cette fois frapper un grand coup dans un an.

Après le passage de la pandémie de Covid-19 et des pertes financières conséquent que celle-ci a engendré sur les finances des écuries européennes, le Real Madrid a pris une décision radicale cet été : celle de ne pas recruter cet été, mais plutôt de se concentrer sur les ventes. Ce faisant, les Merengue n’ont enregistré qu’une seule arrivée, à savoir celle de Martin Odegaard, revenu dans la capitale espagnole après une saison en prêt réussie du côté de la Real Sociedad. Autrement, la Casa Blanca aurait décidé de mettre en stand-by toutes les pistes sur lesquelles elle était annoncé jusque-là et de reporter ses offensives à l’été 2021, y compris celle pour Kylian Mbappé. Et justement, si cet été 2020 a été marqué par l’austérité du côté du Real Madrid, tout indique que la donne sera bien différente en 2021 vu les plans des champions en titre de Liga en matière de recrutement pour cette future session estivale des transferts.

Kylian Mbappé, la grande priorité !

Annoncé de longue date dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait enfin faire le grand saut en 2021 et rallier le stade Santiago Bernabeu l’été prochain, à un an du terme de son contrat au PSG. Comme l’explique AS ce vendredi, l’international français n’aurait de cesse de repousser les approches du club de la capitale, qui souhaiterait renouveler son bail expirant en 2022 pour repousser les assauts madrilènes. Une posture qui pourrait rendre de grands services au Real Madrid tant elle le mettrait en position de force si le Français parvient à la tenir toute cette saison. Pour leur part, les Madrilènes n’auraient pas la moindre intention de mettre la pression au PSG, un club avec lequel ils s’entendraient bien, et considéreraient que tout se jouera par le biais du duel opposant Kylian Mbappé et les champions en titre de Ligue 1 dans les mois à venir. Quoi qu’il en soit, à ce rythme, le Real Madrid pourrait bien enfin parvenir à attirer l’ancien joueur de l’AS Monaco dans ses rangs, lui qui serait considéré comme un enjeu stratégique aussi bien en raison de son apport sur le terrain qu’en dehors en matière d’image. Toute la question est donc de savoir si Kylian Mbappé finira par céder aux avances du PSG pour prolonger son contrat, mais tout indique que cela n’en prendrait pas le chemin pour l’instant.

Camavinga, Upamecano... Le Real Madrid prend des accents français !