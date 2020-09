Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau coup à la Kylian Mbappé en préparation !

Publié le 11 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Après avoir réussi à conserver l’une des têtes d’affiche de la Ligue 1 par le passé en la personne de Kylian Mbappé, le PSG programme un scénario similaire avec Eduardo Camavinga.

« Camavinga ? Oui bien sûr, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il a un grand futur. Mais je ne veux pas trop parler d'un joueur qui n'est pas le mien. Il joue dans un bon club qui va jouer la Ligue des champions. On n'est pas au Monopoly, ce n'est pas comme ça. Mais je ne vais pas dire non », confiait récemment Thomas Tuchel en conférence de presse, ouvrant donc la porte du PSG à Eduardo Camavinga. Et alors que le club de la capitale a déjà projeté de recruter le milieu de terrain du Stade Rennais en 2021, l’affaire ne sera pas mince…

Le PSG est sur Camavinga, Madrid aussi

En effet, les hautes instances du PSG depuis le Qatar ne sont pas les seules à lorgner sur Eduardo Camavinga, qui a brillé ces derniers mois en Ligue 1. Plusieurs cadors étrangers, et principalement le Real Madrid, envisagent également de passer à l’attaque pour le jeune international français en 2021. En clair, le PSG devra réaliser la même prouesse que celle réalisée avec Kylian Mbappé en 2017, qui avait snobé le Real Madrid pour signer au Parc des Princes. Reste à savoir si Camavinga prendra le même chemin.