Mercato - Real Madrid : Perez a pris une décision radicale pour Haaland !

Publié le 11 septembre 2020 à 11h00 par H.G.

Alors qu’Erling Braut Haaland a longtemps été annoncé comme l’une des pistes chaudes du Real Madrid, le club de la capitale espagnole aurait pris la décision de repousser à bien plus tard son offensive pour enrôler le buteur norvégien.

Bien qu’il soit toujours très performant et que le sacre du Real Madrid en Liga la saison dernière portait sa marque, Karim Benzema n’incarne plus l’avenir des Merengue du haut de ses 32 ans. Par conséquent, le club madrilène se penche d’ores et déjà sur la succession de l’attaquant français et avait enrôlé Luka Jovic dans cette optique l’été dernier. Seulement voilà, le Serbe n’est jamais parvenu à s’imposer, chose qui aurait conduit le Real Madrid à cibler Erling Braut Haaland pour compenser cet échec. Cependant, s’il finit un jour par débarquer du côté du stade Santiago Bernabeu, le prolifique buteur de 20 ans ne devrait pas le faire avant un petit moment.

Le Real Madrid ne recrutera pas Erling Braut Haaland avant 2022 !