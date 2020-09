Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wesley Fofana fait une annonce retentissante sur son avenir !

Publié le 11 septembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Malgré l’annonce de Claude Puel qui a assuré que Wesley Fofana resterait à l'ASSE, le joueur a annoncé vouloir quitter le Forez pour rejoindre Leicester.

Coup de tonnerre dans le Forez ! Alors que Claude Puel a annoncé jeudi en conférence de presse que Wesley Fofana resterait à l'ASSE cet été, le principal intéressé ne voit pas cela du même œil. Dans les colonnes de L’Équipe , le joueur a clamé son souhait de départ « Ma décision est prise : j’accepte une offre », et c’est bel et bien celle de Leicester City. L’intérêt des Foxes, révélé par Le 10 Sport , aurait achevé de convaincre le défenseur de l’ASSE qui semble bien décidé à s’envoler pour l’Angleterre coûte que coûte.

« Je serais fou de dire non à Leicester »