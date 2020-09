Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet raconte son transfert avorté au PSG !

Publié le 11 septembre 2020 à 15h15 par G.d.S.S.

Lors du mois de janvier 2011, alors qu’il évoluait à l’ASSE, Dimitri Payet avait fait le forcing pour pouvoir être transféré au PSG. Le milieu offensif de l’OM revient sur ce feuilleton.

Le soir du 23 août dernier, alors que le PSG perdait la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0), Dimitri Payet n’avait pas hésité à chambrer ouvertement le club de la capitale. Pourtant, certains internautes se sont très rapidement rappelés du bras de fer qu’avait entamé le joueur de l’OM en janvier 2011 pour être transféré au PSG, mais l’ASSE avait refusé de céder. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Payet est revenu sur son transfert avorté au PSG.

« Ça m’a forcé un caractère »