Mercato - PSG : Leonardo a bien préparé une grosse surprise !

Publié le 11 septembre 2020 à 12h30 par A.M.

Discret jusque-là sur le marché des transferts, le PSG va obtenir le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi. Un nom que Leonardo a sorti de son chapeau et que personne n'avait vu venir. Même pas à l'AS Roma.

Bien décidé à renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain d'ici le 5 octobre, date de la fin du mercato, Leonardo multiplie les pistes, notamment au poste de latéral droit afin de remplacer Thomas Meunier qui s'est engagé libre au Borussia Dortmund. C'est ainsi que le directeur sportif du PSG s'est notamment positionné sur Timothy Castagne, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, tandis que RMC Sport a dévoilé de son côté que Max Aarons et Hector Bellerin avaient également été ciblés. Mais pour chacun de ses joueurs, il fallait au moins débourser 20M€. Et comme Leonardo l'a récemment expliqué, le PSG doit vendre avant de dépenser de l'argent sur le marché, ou alors se montrer inventif. Et le dirigeant italo-brésilien a confirmé ses propos.

Personne ne savait que Florenzi allait partir