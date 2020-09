Foot - Mercato - Stade Rennais

Mercato - Rennes : Le départ de Mendy se précise !

Publié le 11 septembre 2020 à 14h50 par La rédaction mis à jour le 11 septembre 2020 à 14h53

Annoncé avec insistance du côté de Chelsea ces derniers jours, Édouard Mendy se rapproche de jour en jour d’un départ ! Et le portier rennais n’a pas participé à la séance d’entraînement de ce vendredi.