Mercato - PSG : Leonardo s'offre «une recrue de valeur» !

Publié le 12 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que le PSG a obtenu le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi, Christian Damiano s'est prononcé sur le profil de l'international italien et assure que Leonardo a réalisé un joli coup.

En quête d'un latéral droit afin de compenser le départ de Thomas Meunier qui s'est engagé libre avec le Borussia Dortmund, Leonardo a multiplié les pistes. Après s'être positionné sur Timothy Castagne, transféré de l'Atalanta à Leicester, Hector Bellerin (Arsenal), Adam Marusic (Lazio Rome) ou encore Max Aarons (Norwich), le directeur sportif du PSG a finalement décidé d'accélérer sur Alessandro Florenzi qui s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat avec le PSG. Et pour Christian Damiano, c'est un joli coup.

«Il est polyvalent et offre beaucoup de possibilités à un entraîneur»