Mercato - PSG : Après Florenzi, une autre recrue surprise réservée par Leonardo ?

Publié le 12 septembre 2020 à 5h15 par T.M.

Ce jeudi, tous les fans du PSG ont été surpris en apprenant que Leonardo avait réglé l’arrivée d’Alessandro Florenzi. Une surprise qui pourrait ne pas être la seule pour les Champions du France à l’occasion de ce mercato estival.

A l’occasion de ce mercato estival, Leonardo a différents chantiers à régler dont notamment celui de l’arrière droit. En effet, suite au départ de Thomas Meunier, le PSG doit se trouver un nouveau joueur. Et ce qui est fait avec Alessandro Florenzi. L’Italien de l’AS Rome s’est engagé dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Un dossier qui en a surpris plus d’un tant personne n’avait révélé l’existence de cette piste de Leonardo. En coulisses, le directeur sportif du PSG réserve ainsi certaines surprises pour le recrutement, et cela pourrait ne pas s’arrêter là.

Après Florenzi, El Shaarawy ?

Alessandro Florenzi pourrait être une recrue surprise du PSG, mais l’Italien pourrait ne pas être le seul. En effet, Leonardo pourrait aussi surprendre tout le monde avec la possible arrivée de Stephan El Shaarawy. A 27 ans, l’international transalpin évolue aujourd’hui en Chine, au Shanghai Shenhua. Toutefois, avec le contexte actuel, un accord aurait été trouvé entre El Shaarawy et son club pour un prêt, au moins jusqu’en janvier. Une opportunité qui n’aurait pas échappé à Leonardo puisque selon Gianluca Di Marzio, des premiers contacts auraient été noués avec l’entourage du Pharaon.