Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pense bien à un coup inattendu avec El Shaarawy !

Publié le 11 septembre 2020 à 20h15 par La rédaction

A la recherche d’un renfort offensif, le PSG serait bel et bien intéressé par le profil de Stephan El Shaarawy.

Tout semble s’accélérer dans le mercato parisien. Après avoir officialisé la venue de Sergio Rico comme doublure de Keylor Navas et d’Alessandro Florenzi, le PSG chercherait à finaliser le recrutement d’un renfort en attaque. Si les discussions se poursuivent pour le nouveau contrat d'Eric Maxim Choupo-Moting, les dirigeants parisiens ne seraient pas contre amener un peu de profondeur sur l'aile. Pour cela, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Stephan El Shaarawy, qui est notamment passé par l’AC Milan avant de rejoindre le championnat chinois l’été dernier. Une piste qui se confirme de jour en jour, alors que le mercato fermera ses portes dans moins d’un mois.

Le PSG veut un prêt pour El Shaarawy

Ainsi, selon les informations divulguées par Santi Aouna sur Twitter , journaliste à Foot Mercato , le PSG serait bel et bien intéressé par le profil de Stephan El Shaarawy, alors que son agent lui cherche une porte de sortie. Si aucune offre n’aurait pour le moment été transmise, les Parisiens songeraient à un prêt de l’attaquant de 27 ans. Leonardo devra toutefois faire face à une grosse concurrence dans ce dossier, puisque l'AS Roma ou encore le Milan AC surveilleraient également la situation de leur ancien joueur. Arrivé l’été dernier en Chine, l’international italien souhaiterait déjà quitter le Shanghai Shenhua et ainsi faire son retour en Europe.