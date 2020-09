Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti, c'est le moment de choisir !

Publié le 11 septembre 2020 à 18h30 par A.C.

Champion du monde en titre, Samuel Umtiti vit une véritable galère au FC Barcelone.

Tout avait si bien commencé. Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais en 2018, Samuel Umtiti a rapidement trouvé sa place au FC Barcelone. Le Français est devenu le nouveau bras droit de Gerard Piqué et a bien sur glané une Coupe du monde avec la France au passage, en 2018. Mais depuis, plus rien. Umtiti est assailli par les pépins physiques et un genou qui ne le laisse pas tranquille. Il perd ainsi sa place en équipe de France, mais également au Barça. Désormais, il n’est plus qu’un joueur secondaire de l’effectif et est utilisé comme monnaie d’échange sur le marché des transferts. Sport a en effet annoncé que Ronald Koeman pousserait pour qu’Umtiti soit inséré dans un l’opération Memphis Depay avec l’OL.

L’OL, une piste impossible pour Umtiti

Du côté de Lyon, on ne dirait pas non à un retour de Samuel Umtiti. D’ailleurs, contacté par Mundo Deportivo , l’entourage du défenseur n’a pas démenti les informations au sujet d’un possible retour à l’Olympique Lyonnais. Le volet financier reste toutefois un problème, comme l’a récemment fait remarquer Juninho. « Umtiti ? Ce n’est pas notre niveau de contrat. Ce n’est pas pour nous aujourd’hui » a expliqué le directeur sportif de l’OL, au micro de RMC Sport . « On ne peut pas payer son salaire. Sauf si le joueur fait un effort, veut un contrat plus long, s’il veut revenir à la maison, je vais le chercher tout de suite ». D’autres pistes ont été évoquées pour Umtiti, comme la Juventus et plusieurs équipes de Premier League !

Koeman ne le pousse pas vers la sortie, mais...