Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à se servir au Barça pour oublier Thiago Silva ?

Publié le 11 septembre 2020 à 17h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un défenseur et Samuel Umtiti pourrait bien quitter le FC Barcelone.

C’est un dossier qui n’a pas été géré de la meilleure des façons par Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait en effet décidé de laisser filer le défenseur au terme de son contrat, mais ne lui a pas trouvé un successeur pour autant. D’ailleurs, le départ de Tanguy Kouassi au Bayern Munich n’a pas aidé. Ainsi, le PSG multiplie les pistes et la presse italienne parle notamment d’un intérêt prononcé pour Kalidou Koulibaly du Napoli et Milan Skriniar de l’Inter.

Le PSG pas vraiment intéressé par Umtiti